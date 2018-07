Migranti: Trump a Conte, l'Unione Europea segua l'esempio dell'Italia

Il primo segnale è stato al G7. Una prima conferma è arrivata al vertice Nato di luglio. Infine, alla Casa Bianca, si può parlare di nascita ufficiale tra i "due outsider" della politica, Donald Trump e Giuseppe Conte. E' lo stesso presidente Usa a usare una definizione che sembra uscita da un manuale pentastellato. Ed è una definizione che nasconde una comunità di intenti su un bacino primario, quello Mediterraneo, e con un altro outsider della politica nel mirino: Emmanuel Macron. E' sulle acque libiche, infatti, che prende forma l'asse tra Usa e Italia. Con i primi che scelgono di delegare alla seconda la "golden share" sul dossier in tutte le sue sfaccettature: da quella dei flussi migratori a quella della stabilizzazione del Paese.



Conte e Trump parlano, non a caso, di "gemellaggio", e il premier italiano annuncia una conferenza internazionale a Roma sulla Libia che è, di fatto, la risposta italiana al summit organizzato a fine maggio da Macron. L'obiettivo, spiega Conte, è quello di stabilizzare la Libia in vista di nuove elezioni democratiche. Elezioni che la Francia vorrebbe entro il 2018 ma che l'Italia ha intenzione di dilazionare fino a che non ci sia una piena riconciliazione interna al Paese. "Non credo che Macron ne abbia a male, non e' questione di primato, e' interesse di tutti stabilizzare l'area libica", afferma poi dall'ambasciata italiana in Usa Conte, provando a smussare gli spigoli del suo rapporto con l'Eliseo. Ma il premier potrebbe "usare" la sua consolidata amicizia con Trump anche per forzare il tavolo Ue sul dossier migranti. Da un lato la Libia, dall'altro il Tap e i dazi. Alla Casa Bianca Conte incassa le assicurazioni degli Usa sul tema dei dazi nell'agroalimentare italiano. Nell'asse Roma-Washington centrale è anche il ruolo del gasdotto, con Conte impegnato a mediare tra la volontà dell'alleato Usa e l'elettorato pentastellato, che su questo tema, così come sul Tav, è in pieno subbuglio. "Ci sono delle inquietudini delle comunità locali", spiega Conte al suo interlocutore accennando a possibili modifiche sul punto d'arrivo del gasodotto e annunciando, allo stesso tempo, che incontrerà i sindaci per manifestare la consapevolezza, da parte del governo, che il Tap sia "un'opera strategica". E, anche su questo tema, il premier italiano sembra quasi voler rassicurare gli elettori M5S sulla "bontà" dell'asse con Trump: "io e lui siamo uniti nel cambiamento, siamo vicini ai cittadini e distanti dall'establishment".



Da Washington Conte telefona anche a Daisy Osakue annunciando che l'atleta ha escluso dalla sua aggressione la matrice razzista. E, sul punto, il premier conferma la sua posizione di mediatore tra Lega e M5S, assicurando da un lato che il governo "condannerà sempre gli atti di razzismo" ma difendendo, dall'altro lato, il vicepremier Salvini. "La sua è determinazione, non è razzismo", è il messaggio che Conte invia alle opposizioni e anche ad una parte del Movimento.