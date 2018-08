"Foa una persona libera, avanti su questo nome"

Il Ministro degli Interni Matteo Salvini a Milano Marittima per partecipare alla Festa della Lega ha incontrato i giornalisti toccando diversi temi, a cominciare dalla presidenza Rai per passare poi a sicurezza, clandestini, lotta alla criminalità e alle mafie, partendo dal forte contrasto al commercio abusivo sulle spiagge.

Ai microfoni di San Marino Rtv ha affrontato il caso Foa analizzando il mancato voto di Forza Italia: " Non credo che il centrodestra sia finito. Alcuni ne hanno fatto una questione di metodo ma sul merito non si può discutere un professionista del livello di Foa, sul cui nome siamo intenzionati ad andare avanti".