Governo rilancia il confronto sul piano Stabilità, per "fare sistema"

Il Confronto sul Piano di Stabilità prosegue. Lo assicura il Segretario di Stato agli Interni Guerrino Zanotti, a nome del Governo, che lancia per il prossimo 10 agosto un nuovo appuntamento con le Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali. Governo che, non disconoscendo le proprie responsabilità rispetto alle relazioni complicati con le parti, anche a seguito dello sciopero generale, vuole condividere le volontà di segnare un nuovo inizio nei rapporti, rafforzando dialogo e concertazione. Attività del Governo e delle parti sociali che – prosegue Zanotti - “ deve essere finalizzata al perseguimento degli interessi generali della comunità sammarinese attraverso una visione complessiva e strategica delle modalità con cui dare risposte concrete e tempestive ai problemi del presente ma anche e soprattutto per identificare soluzioni efficaci, innovative e ove necessario “coraggiose” per costruire il futuro del Paese”. Piano di Stabilità, dunque, quale strumento e opportunità per “fare sistema”.