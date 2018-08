Morrone a San Marino Rtv: "No allo svuotacarceri e sulla legittima difesa si va avanti"

Il sottosegretario alla Giustizia annuncia l'assunzione di 420 assistenti giudiziali, 18 in Emilia Romagna

A Milano Marittima il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, ai microfoni della San Marino Rtv ha commentato la situazione delle carceri e annuncia l'assunzione di 420 assistenti giudiziali, anche in Emilia Romagna.



Non sono giorni facili nelle carceri italiane, due morti in meno di 24 ore, 30 le persone che dall'inizio dell'anno si sono tolte la vita in prigione, come rileva il Garante nazionale per i detenuti, mentre si registrano episodi di violenza a Milano e a Rimini. Il governo Lega-5Stelle intende tutelare chi lavora in carcere, e sulla legittima difesa vuole andare avanti.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista di Roberto Chiesa a Jacopo Morrone, sottosegretario alla Giustizia