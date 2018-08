Pdcs: "Il collante di Adesso.sm. Gestire il potere costi quel che costi"

Interviene il Pdcs, per dire che “è surreale leggere nel comunicato di maggioranza che l'opposizione strumentalizza la magistratura quando – sottolinea – purtroppo chi lo ha fatto è stato il Segretario alla Giustizia Nicola Renzi. Per noi la magistratura è una e va sostenuta nella sua interezza. Per non parlare – conclude – di come questo governo preferiscono proteggere importanti finanzieri internazionali, a discapito della tutela (questa sì prevista per legge) del consigliere Elena Tonnini”.