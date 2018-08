Record di istanze approvate: 13 su 18

In esame la variante di Prg per ampliare insediamenti produttivi a Chiesanuova e Galavotto, con relativa compensazione

Gran parte della seduta consiliare di oggi e tutta la seduta notturna di ieri, sono state dedicate all'esame delle istanze d'arengo. Erano 18, quelle all'ordine del giorno, e ben 13 sono state approvate. Riguardano aspetti di natura anche molto diversa tra loro. Segnaliamo quella che chiede la pubblicazione di tutti gli atti, comprese le scritture private, inerenti la fusione, l'accorpamento e l'assorbimento dei debiti di Banca del Titano, Credito Sammarinese, Bcs, Euro Commercial Bank e Asset Banca. Entro sei mesi, su tutte le istanze approvate, il Congresso di Stato dovrà riferire nelle commissioni competenti.

Dalle 18:15 il Consiglio è invece impegnato nell'esame in seconda lettura di una variante di Piano Regolatore Generale per che mira a cambiare destinazione d'uso ad alcune aree per agevolare l'ampliamento di alcuni insediamenti produttivi a Chiesanuova e Galavotto. Al tempo stesso a compensazione viene ampliata una zona naturalistica tutelata. Concluso questo comma resta da votare solo un ordine del giorno quindi si presume che la sessione consiliare – che avrebbe dovuto proseguire domani mattina e pomeriggio - si possa chiudere in anticipo.