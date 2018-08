Rete-Mdsi: "Verifica di governo? Basta una calcolatrice..."

Democrazia in Movimento commenta l'ultimo comunicato della maggioranza, accusandola di non affrontare argomenti realmente importanti come monofase, fusioni bancarie e Banca centrale, bensì su “la verifica delle opposizioni”. “Se Adesso.sm – scrive – è così preoccupato dello stato di salute dell'opposizione, possiamo rispondere che la nostra coalizione è più vigorosa che mai. Ogni occasione è buona – conclude – per distogliere l'attenzione dai problemi reali”.