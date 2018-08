Salvini a San Marino Rtv: "Ora anima e corpo nella lotta alla mafia, e in autunno rivoluzione fiscale"

A Milano Marittima il ministro dell'Interno parla di immigrazione, sicurezza ma anche di Rai

A Milano Marittima per presentare la festa nazionale della Lega dal 3 al 7 agosto, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ai nostri microfoni parla di Rai, immigrazione e sicurezza e annuncia grande battaglia alla mafia e la rivoluzione fiscale.



Dice di essere molto soddisfatto dei primi due mesi di governo, Matteo Salvini che, col sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone, si è intrattenuto anche a colloquio col Direttore generale della San Marino Rtv Carlo Romeo.

“Gli sbarchi – ha poi detto – sono già diminuiti di oltre 30mila persone, l'obiettivo è arrivare al minimo storico e smaltire le centinaia di migliaia di presenze arretrate ereditate da politici di sinistra incapaci o complici”.

L'operazione spiagge sicure ha dato soldi ai sindaci, ha aggiunto, per togliere i rompipalle dalla spiaggia, e annuncia revisione della legge sullo sfruttamento della prostituzione e contro la droga, in autunno annuncia più controlli fuori dalle scuole. Infine la Rai, il presidente designato Marcello Foa non ha avuto la fiducia della Vigilanza perché i voti di Forza Italia non sono arrivati. Strappo con Berlusconi però non c'è, assicura Salvini che intende riconfermare Foa.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista di Roberto Chiesa a Matteo Salvini ministro dell'Interno