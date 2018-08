29 insegnanti delle Superiori contro il decreto "Podeschi"

In una lettera pubblica auspicata la nascita di un movimento autonomo della scuola. No a strumentalizzazioni politiche

Non cessano le manifestazioni di dissenso da parte del mondo della scuola, sul decreto Podeschi. 29 insegnanti delle Medie Superiori hanno firmato una lettera pubblica inviata al Segretario all'Istruzione, al Direttore di Dipartimento Berardi e al Consiglio Grande e Generale in cui motivano la contrarietà al provvedimento. Secondo gli insegnanti quelli previsti nel decreto sono tagli lineari iniqui che peggioreranno la didattica prevedendo, di fatto, un aumento del numero di alunni per classe e una diminuzione del numero di insegnanti.



Nella lettera anche espressioni forti come quando si parla di “rozzezza” di una classe dirigente che non conosce il modo in cui viene erogato il lavoro scolastico. Si esprime dissenso anche su iniziative già in essere come la timbratura del cartellino e il registro elettronico. In riferimento alle scuole superiori “Par di capire - si legge sulla lettera - che si dovrà lavorare 3 ore in più a parità di salario”.



In merito al decreto scuola nella sua globalità per i docenti emerge “una linea austeritaria destinata a peggiorare la condizione dei cittadini”. I 29 insegnanti firmatari respingono qualsiasi strumentalizzazione politica della protesta e auspicano la nascita di un movimento autonomo dei lavoratori della scuola.



La lettera integrale degli insegnanti