Chiesanuova al Governo: utilizzare i disoccupati per lavori di decoro urbano

La Giunta di Chiesanuova scrive al Congresso e chiede di utilizzare i disoccupati per i lavori di decoro urbano. E' andato in pensione uno dei due cantonieri che operano sul territorio del Castello e il Capitano Marino Rosti ne è venuto a conoscenza, sottolinea la nota, in maniera del tutto casuale. Nessuno ci sa dire se verrà mai sostituito, rimarca la Giunta.



Di qui l'invito al governo a riflettere sulla possibilità di avvalersi della manodopera dei, purtroppo, tanti che usufruiscono degli ammortizzatori sociali, nelle cosiddette "liste di mobilità". Una richiesta che, per inciso, è stata più volte avanzata anche dalla Consulta dei Capitani di Castello.