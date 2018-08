DL dignità: ok della Camera con 312 Si ora decreto al Senato

La Camera ha dato il via libera al decreto Dignità con 312 voti favorevoli, 190 contrari e un astenuto. Il testo passa ora al Senato. "Abbiamo vinto il primo round, ce l'abbiamo fatta, e senza la fiducia", il commento del vicepremier Luigi Di Maio. Il

premier Giuseppe Conte parla di "un primo importante passo in avanti per la lotta al precariato, il contrasto all'azzardo e la semplificazione fiscale" dicendosi "orgoglioso di guidare un Governo che lavora davvero per questo Paese".