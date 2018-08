Riforma pensioni: Governo 'apre' ai sindacati, trattativa prima di arrivare in Consiglio

Il Governo 'apre' ai sindacati sulla riforma delle pensioni e rinvia l'approdo in Consiglio, in prima lettura, del relativo progetto di legge. Il testo non arriverà in aula finché non ci sarà stata la negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori. Ad annunciarlo è la CSU, al termine dell'incontro di questa mattina con i segretari di Stato Franco Santi e Guerrino Zanotti.



Per i rappresentanti dei lavoratori non c'erano i tempi per avere una riforma condivisa entro il 2018. Tra i punti critici, per la CSU, c'è l'innalzamento della quota a 103 che, spiegano, prevede comunque 40 anni di contributi con l'aumento, di fatto, dell'età pensionabile. Contrarietà anche sulla no tax area e sul lavoro concesso a chi già usufruisce della pensione. Questa mattina i sindacati sono tornati anche sulla governance dei fondi previdenziali, ribadendo che non dovranno essere usati per dare "ossigeno" alle banche in difficoltà.



mt



Nel video, i commenti di Giuliano Tamagnini (segretario generale Csdl) e Gianluca Montanari (segretario generale Cdls)