San Marino-Cina: visita dell'ambasciatore Li Ruiyu, si rafforza amicizia tra i due Paesi

L'ambasciatore della Repubblica popolare cinese, Li Ruiyu, visita San Marino. Il diplomatico è sul Titano per accompagnare la delegazione di Zte Italia in Repubblica per la firma del nuovo memorandum d'intesa sulle telecomunicazioni.



Li Ruiyu ha incontrato il segretario di Stato agli Esteri, Nicola Renzi, a palazzo Begni. Tra i due un colloquio con uno scambio di doni. Un'amicizia di lunga data, quella tra San Marino e Cina, che si rafforza anche con le collaborazioni a livello economico tra i due Paesi.



