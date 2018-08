I Commissione Consiliare: la Presidente Zavoli puntualizza sul Comma Comunicazioni

Domani riprenderanno i lavori della I Commissione Consiliare; una seduta caratterizzata già venerdì, nel comma comunicazioni, da alcune polemiche delle forze di Minoranza, per il suggerimento, venuto dalla Presidente dell'Organismo, di incontrare informalmente l'Ordine degli Avvocati, a seguito di una richiesta di audizione in merito alla modifica di un progetto di legge in ambito penale. Con una nota Mimma Zavoli sottolinea come il proprio suggerimento, circa la modalità di audizione, non fosse frutto di una estemporanea improvvisazione, ma puntualmente motivato, illustrando i dispositivi di legge che regolamentano le audizioni in Commissione. Ricordati, in particolare, due articoli della legge numero 42 del 1995, dai quali – afferma la Zavoli – si evince con chiarezza che l'interlocutore delle Commissioni è sempre il Congresso di Stato, che fornisce informazioni e chiarimenti.