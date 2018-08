Botta e risposta tra Partito Socialista e Adesso.sm

Il Partito Socialista scrive che “la cronaca politica è fitta di eventi, indicativi di una situazione per certi versi fuori controllo, ma il governo vive in una bolla con distacco imbarazzante. Centro nevralgico di questa bolla pare Palazzo Begni, punto d'incontro preparatorio a scelte decisive per il nostro futuro. Temiamo – conclude – che le scelte siano a vantaggio di qualche potere economico”.



Pronta la risposta di Adesso.sm: “Vi sono forze politiche ormai svuotate, dove le dinamiche democratiche sembrano solo un lontano ricordo. A chi giovano – si chiede la maggioranza – i polveroni sollevati ad arte? Sarebbe bene – conclude – che tutti contribuissimo a fornire soluzioni e non ad instillare il sospetto su riunioni che il governo ha il dovere di svolgere”.



“Rassicuriamo – è la nuova replica di PS – che la democrazia interna al Partito non è in discussione. Prendiamo atto che il governo sta avallando drastiche operazioni di ristrutturazione nel settore bancario”.