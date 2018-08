Decreto scuola, Usl: no alla ratifica del testo, sindacato incontra Podeschi e Santi

L'USL chiede di non ratificare il decreto sulla riorganizzazione del sistema scolastico.



In un incontro con i segretari di Stato all'Istruzione e alla Sanità, Podeschi e Santi, il segretario generale del sindacato, Francesco Biordi, e la responsabile della Federazione pubblico impiego, Giorgia Giacomini, sono state illustrate le criticità dell'intervento secondo l'Usl.



È stato quindi chiesto di procedere con emendamenti e di sperimentare, per l'anno scolastico 2019-2020, una riforma per tutti gli ordini scolastici che passi per la concertazione e la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nel cambiamento. Nel frattempo, il sindacato prosegue con gli incontri tecnici con, tra gli altri, le direzioni e i rappresentanti dei lavoratori per evidenziare le problematiche del settore.



mt



Il comunicato stampa USL