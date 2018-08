Politica e aperitivo: Rete presenta gli eventi per dialogare con i cittadini sui temi caldi

Una serie di eventi informali per far avvicinare i sammarinesi alla politica e al movimento.

Parlare di politica nell'ora dell'happy hour. E' la formula scelta dal movimento Rete per dialogare con i sammarinesi degli argomenti pubblici più caldi. Tre appuntamenti fino al 6 settembre che partiranno domani alle 18,30 alla libroteca Tressessanta di Città.



“La politica parla troppo e ascolta poco”, dicono gli esponenti nel presentare gli aperitivi durante i quali si potrà anche aderire al movimento. Pensioni, banche, sanità sono tre dei temi di domani.



Rete parla di un interesse crescente per il movimento da parte dei cittadini. Non si tratta di transfughi di altre formazioni, spiegano, ma di persone che si avvicinano alla vita pubblica.



mt



Nel servizio, l'intervista a Marianna Bucci (Rete)