Cittadinanza: il Comites incontra il Partito Socialista

Il Comites a confronto con il Partito Socialista: in esame i due progetti di legge di iniziativa popolare presentati dal Comitato a novembre. I consiglieri Alessandro Mancini e Denise Bronzetti concordano sulla necessità di riformare la normativa sulla cittadinanza per affermare criteri di riconoscimento più flessibili rispetto a quelli in vigore a San Marino. “Attualmente – sottolinea il Vice Presidente Comites, Alessandro Amadei – sono sempre di più gli Stati europei che accettano o tollerano la doppia cittadinanza e sempre meno quelli che chiedono la rinuncia alla cittadinanza di origine come condizione per la naturalizzazione”. Considerazioni poi sulla possibilità di introdurre per i cittadini stranieri residenti a San Marino il riconoscimento del diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni delle Giunte di Castello, anche sulla base delle raccomandazioni espresse dall'Ecri. “Le sollecitazioni che arrivano dall'Europa – concludono Comites e Ps – non vanno ignorare ma devono servire da stimolo per favorire la creazione di un modello virtuoso di integrazione e inclusione sociale”.