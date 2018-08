Commissione consiliare permanente sanità: clima rovente ieri sera in Aula

Era stata convocata d'urgenza e in via straordinaria dopo una sessione di luglio anch'essa particolarmente movimentata. E anche ieri sera il clima si confermato rovente. Motivo del contendere è sempre la richiesta di audizione, ripetuta dalla minoranza, di figure amministrative nell'ambito di sedute convocate con modalità straordinaria.



In apertura dei lavori Roger Zavoli ha riferito della volontà dei commissari di maggioranza di rinunciare al gettone di presenza, atto a cui si sono associati anche i commissari di minoranza. Dopodiché i toni si sono accesi, in qualche caso con lanci di offese da uno schieramento all'altro: il Presidente della Commissione, Emmanuel Gasperoni ha più volte richiamato i membri di minoranza ad attenersi – nei loro interventi - al comma comunicazioni e di lasciare al comma 2, quello cioè deputato alla discussione sulla reiterazione della richiesta di convocazione straordinaria delle sedute, ogni valutazione in merito; ma di fronte al rifiuto di qualche commissario ha dovuto togliere la parola.



Concluso il comma comunicazioni tuttavia le opposizioni hanno abbandonato l'Aula senza ascoltare le repliche della maggioranza. Convocata intanto alle 13.30 una conferenza stampa dei tre presidenti delle Commissioni consiliari I, III e IV Mimma Zavoli, Tony Margiotta e lo stesso Gasperoni stanno tenendo una conferenza stampa proprio per fornire alcune precisazioni sugli ultimi avvenimenti e successivamente si recheranno a Palazzo per incontrare la Reggenza.