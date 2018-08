Politica Italia. Al via all'assunzione di oltre 57mila docenti. Presidenza Rai rinviata a settembre



Approvato dal Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad assumere per l'anno scolastico 2018-2019 57.322 unità di personale docente. Fra questi 43.980 saranno impiegati su posto comune e 13.342 su posto di sostegno, 46 come personale educativo, 212 come dirigenti scolastici e 9838 come personale Ata.



Approvato anche il ddl che introduce un'aggravante per l'aggressione al personale sanitario durante l'esercizio delle funzioni e istituisce anche un osservatorio anti-violenza.



Rinviato, invece, a settembre la nomina della presidenza Rai. Ieri era stato proposto il nome del consigliere Riccardo Laganà, che però non ha ottenuto la maggioranza del Cda. Tutto rinviato ad autunno quindi, mentre sembra tenere banco il nome di Marcello Foa. Ieri il presidente Conte, schierandosi con Matteo Salvini e Luigi Di Maio, lo ha definito un "profilo assolutamente adeguato a presidenza Rai"