Rete risponde a Civico 10: "Noi continuiamo a guardare la società civile e ad essa ci rivolgiamo"

Prosegue il botta e risposta tra Rete e Civico10, quest'ultimo ieri in una nota aveva tacciato di incoerenza il movimento del capogruppo Matteo Zeppa rispetto alla linea tenuta nel 2016. “Civico 10 sorride – sostiene oggi Rete - solo perché non comprende che quando un movimento, non un gruppo di arrivisti ripagati della loro fedeltà con ruoli apicali immeritati gestiti pessimamente, dice di volere dialogare con chiunque, non necessariamente intende “i partiti esistenti”. Noi continuiamo a guardare alla società civile – precisano - e ad essa ci rivolgiamo affinché si metta in gioco contro la banalizzazione di chi gioca al novello statista”. Riguardo ad Mdsi impegnato nel tavolo riformista, ribadita l'assoluta autonomia dell'alleato di fare ciò che ritiene opportuno. “Crediamo – concludono - che Mdsi stia cercando intelligentemente di dare una casa al vasto elettorato di sinistra tradito da quella “sinistra di governo” imputabile a SSD”.