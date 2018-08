Convergenze unitarie tra Psd e Ps, Pedini Amati (Mdsi): "Con noi distanze molto ampie"

Federico Pedini Amati di Movimento Democratico San Marino Insieme prende atto che i due partiti stiano lavorando per portare avanti una proposta comune. Ma “Mdsi di questo non era assolutamente al corrente - afferma – dicono che il confronto con il nostro movimento va avanti ed in parte è così ma le distanze – fa sapere - sono molto ampie”.



"Psd e Ps per provare un ragionamento comune con Mdsi – continua Pedini Amati - devono necessariamente scrollarsi di dosso retaggi del passato legati ai partiti tradizionali e per fare questo occorre che qualche persona di riferimento faccia un passo indietro”.



“Presto – conclude - anche Mdsi uscirà con una posizione di chiarezza sul percorso da intraprendere insieme e Rete per un allargamento della sua area di riferimento, che è quella della sinistra, non disdegnando però anche eventuali nuove formazioni politiche”.