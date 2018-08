Oggi comincia la 45esima festa dell'Amicizia: dibattito serale sullo stato sociale

Intervento critico di Teodoro Lonfernini: "il partito va completamente ripensato"

Al via questa sera in piazza Bertoldi a Serravalle la 45esima Festa dell’Amicizia del Partito Democratico Cristiano Sammarinese. Come sempre un appuntamento che oltre all'intrattenimento propone ogni sera, fino a domenica, uno spazio di dibattito politico. Questa sera sarà dedicato allo stato sociale. L'appuntamento è alle 21 sulla Terrazza Ex-Ritrovo. Interverranno Luca Beccari , Presidente PDCS, il Segretario di Stato alla Sanità Franco Santi, i sindacalisti Mirco Battazza e Giuliano Tamagnini, la presidente dell'Unione Consumatori Sammarinesi Francesca Busignani e il Presidente Osla Paride Bugli. “Come evitare che crollino i pilastri del nostro sistema sociale, fondato sulla tutela della persona e della solidarietà?”: questo l'interrogativo attorno a cui si svilupperà il confronto moderato dal giornalista Davide Giardi.

E proprio oggi, a poche ore dall'inizio della tradizionale kermesse estiva del Pdcs, il consigliere Teodoro Lonfernini interviene con una nota critica: “Forse desidero un partito che non c'è più dopo le ultime elezioni e l'ultimo Congresso Generale”. Lonfernini cita la “Dc di un tempo” che definisce “molto nobile” e ritiene che il “vecchio partitone” dovrebbe essere ripensato completamente” ma – afferma - “non abbiamo chi può farlo, compreso il sottoscritto”. Il consigliere chiude confermando tuttavia il suo impegno nel Pdcs ma “solo se siamo tutti disposti a cambiare veramente la nostra azione politica e costruire una rinnovata organizzazione popolare”.