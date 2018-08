Venturini (Pdcs): "Morganti manleva..e se ne lava le mani"

Continua il botta e risposta tra il Segretario del Pdcs e il capogruppo di SSD. “Morganti – scrive Venturini - si ricorda solo della manleva data per l’accorpamento di Asset in Carisp – comunque gravissima – confermando che per mettere “una pezza” al danno recato con l’Amministrazione Coatta, il Governo ha imposto l'accorpamento determinando così ulteriori perdite.



“Quella manleva – dice il segretario Dc – non è stata però l'unica” e cita, delibere del Congresso alla mano, la ratifica da parte del Governo “del bilancio liquidatorio di Cassa che ha determinato per lo Stato altri 500 milioni di debiti" e quella per la vendita di oltre 1 miliardo di crediti Delta "per una manciata di milioni”.



Ci auguriamo – conclude - che non si voglia procedere ad ulteriori azioni sconsiderate come nuovi accorpamenti bancari, per “spalmare” le perdite anche su altri Istituti di Credito. Chiude con una battuta: “nonostante tutto siamo certi che non verrà meno il proverbiale sorriso al Capogruppo di SSD”.



Comunicato stampa PDCS