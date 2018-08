Evasione: avviate le procedure per la richiesta di estradizione all'Italia dei due fuggitivi

Vertice a Palazzo Begni tra Segretari Esteri e Interni e i tre comandanti dei corpi di polizia. Decisa un'accelerazione sulla nuova struttura carceraria; la gestione verrà affidata a personale civile, analogamente alla polizia penitenziaria italiana

In mattinata a Palazzo Begni l'incontro tra i Segretari di Stato agli Affari Esteri e Interni e i comandanti dei tre corpi di polizia sammarinesi, convocato dopo la duplice evasione di domenica scorsa dal Carcere dei Cappuccini. E' stato deciso di accelerare i tempi per la realizzazione di una nuova struttura e nell'ambito della riorganizzazione dei corpi di polizia verrà considerata l'ipotesi di affidare la gestione del carcere a personale civile, analogamente alla polizia penitenziaria in Italia.

Proprio in queste ore, intanto, la Segreteria Esteri sta definendo una richiesta di estradizione all'Italia per i due evasi. Il Segretario di Stato Renzi, riferirà sull'accaduto nella prossima Commissione Esteri mentre spetterà al Commissario della Legge inquirente accertare eventuali responsabilità per l'evasione.



Sull'incontro a Palazzo Begni, il Segretario di Stato agli Interni Guerrino Zanotti