San Marino - Italia: sabato il Ministro degli Esteri Moavero in visita ufficiale sul Titano

La Repubblica si prepara ad accogliere il Ministro italiano degli Affari Esteri, Enzo Moavero Milanesi, in visita ufficiale sul Titano sabato 25 agosto. Accompagnato da una delegazione della Farnesina e dall'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Guido Cerboni il Ministro Moavero sarà ricevuto a Palazzo Begni dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Nicola Renzi. In programma un incontro con le rispettive delegazioni. Sul tavolo diversi temi di reciproco interesse: dalla collaborazione bilaterale alla questione legata al piano delle frequenze tv. Prevista nel pomeriggio anche la visita di Palazzo Pubblico e della nuova Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, nonché della sede dell'Ambasciata d'Italia. Domani alle 17.00 Moavero sarà invece ospite al Meeting di Comunione e Liberazione per partecipare alla conferenza “ITALIA, EUROPA, SVILUPPO”.