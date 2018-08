Sanità: Adesso.sm, "I primi risultati stanno arrivando"

“La Segreteria di Stato per la Sanità sta lavorando in un quadro difficile, ma i primi risultati stanno arrivando”. Adesso.sm, parla di “numeri positivi”, riferendosi alla partecipazione ai bandi di concorso per l'assunzione di medici in 5 reparti. 14, come è noto, le domande pervenute; 13 da italiani. Deserto, invece, il bando per la Pediatria; ma secondo la Coalizione, la carenza di personale medico – specie in questo settore – è un fenomeno che investe pesantemente anche l'Italia. “Quella della Sanità – recita una nota – è senza dubbio una delle situazioni più complesse che la Maggioranza si è trovata ad affrontare dal momento del suo insediamento”. Prossima tappa sarà “l'emanazione della nuova legge sul personale medico, il cui progetto di legge è pronto ad approdare in Commissione referente già dalla prossima settimana”. L'obiettivo, assicura Adesso.sm, è un sistema maggiormente attrattivo, in cui sia premiata la professionalità. Ma per risolvere il problema in maniera definitiva è necessario anche trovare – conclude il comunicato - “una soluzione sul versante delle pensioni dei medici, ed è quello che ci impegneremo a fare nei prossimi mesi”.





Comunicato stampa

adesso.sm