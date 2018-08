Moavero su frequenze Tv: "C'è apertura da parte dell'Italia"

Con il Segretario Renzi ottima convergenza di vedute: "Ho tenuto molto ad essere qui oggi". 10 anni fa l'ultima visita di un Ministro degli Esteri a San Marino

Queste le dichiarazioni rilasciate dal Ministro Moavero ai microfoni della San Marino Rtv: "Ho tenuto molto ad essere qui oggi per l'incontro con il mio omologo. L'ultima volta che un Ministro degli Esteri della Repubblica Italiana è venuto a San Marino risale al 2008, quindi a dieci anni di distanza è stato importante vedersi.



Abbiamo riscontrato molti punti di riflessione in comune e una grande volontà di lavorare insieme sia sotto il profilo generale delle relazioni bilaterali, quindi degli accordi che legano le due Republiche, sia nella prospettiva e nel quadro del processo di negoziato per l'associazione di San Marino all'Unione europea, che noi intendiamo accompagnare e facilitare.



Abbiamo parlato di aspetti logistici, di collegamenti stradali e ferroviari.



Abbiamo parlato di questioni culturali, di collaborazione più ampia nei vari settori di carattere economico. Quindi è stato un discorso a tutto campo nel quadro del quale abbiamo trovato solo spunti di convergenza o spunti di lavoro insieme. Non abbiamo riscontrato divergenze specifiche.



Mentre sul nodo frequenze televisive, assegnate da Ginevra ai due Stati (questione che interessa da vicino la San Marino Rtv): “Adesso stiamo rivedendo l'accordo esistente, c'è un tavolo di lavoro che sta operando in questo senso. C'è apertura da parte dell'Italia. Vedremo come vanno avanti negoziati di carattere tecnico; naturalmente per noi è importante e comprendiamo perfettamente l'esigenza della Repubblica di San Marino di preservare l'operatività della propria Televisione di Stato. Guardiamo con costruttiva operosità il tavolo di lavoro congiunto che abbiamo”.