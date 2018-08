Visita Moavero, Renzi: "Il rapporto di San Marino con l'Ue passa anche e soprattutto attraverso il rapporto con l'Italia"

Espresso l'auspicio di siglare a breve un accordo, ormai perfezionato, per il riconoscimento da parte italiana dei documenti di residenza a San Marino per cittadini extra Ue

Le dichiarazioni del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Nicola Renzi, rilasciate alla San Marino Rtv, in occasione della visita ufficiale sul Titano del Ministro degli Esteri italiano: “Perfetta sintonia tra i due Paesi. Intanto la data, che è in qualche modo storica: dal 2008 al 2018 per una visita di un Ministro degli Esteri della Repubblica Italiana nella Repubblica di San Marino. E una piccola anticipazione: credo che nei primi mesi del prossimo anno - anticipa Nicola Renzi - avremo anche una ulteriore e bella sorpresa che possa dimostrare quanto sono coesi e uniti i legami di collaborazione fra i nostri due Paesi.



Abbiamo trattato molte tematiche di comune interesse: da quelle che riguardano i territori limitrofi, quindi lavorare alacremente sui collegamenti per renderli più facili ed agevoli; alla questione delle frequenze: noi abbiamo fatto presente ovviamente l'interesse della parte sammarinese a mantenere e ad implementare ciò che la San Marino Rtv sta facendo proprio perché la crediamo un nostro patrimonio importante e c'è stata molta apertura su questo: le modalità di lavoro che abbiamo deciso di creare sono proprio quelle di tavoli strutturati che possono essere tecnici e politici per affrontare e risolvere queste questioni.

E poi il grande tema di un accordo per quanto riguarda il riconoscimento dei documenti che è oramai perfezionato quindi speriamo che si possa firmare entro breve tra le due parti.



L'ultima grande questione è quella dell'Europa: su questo voglio essere molto chiaro, abbiamo trovato una piena convergenza sul fatto che il rapporto della Repubblica di San Marino per un'associazione all'Unione europea passa anche e soprattutto attraverso il rapporto con la Repubblica Italiana. Da qui una comune condivisione di punti di vista sul fatto che proprio questa occasione del rapporto con l'Ue possa anche portare a rivedere gli accordi-madre che regolano le relazioni tra Italia e San Marino, quindi la Convenzione del '39 e tutte le sue modifiche avvenute nel tempo. Io credo che sarebbe veramente un grandissimo risultato che dimostrerebbe una volta di più quanto sono stretti i rapporti fra i nostri due Paesi”.