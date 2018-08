Adesso.sm: i presidenti Zavoli e Gasperoni replicano a Rete sulle Commissioni

I Presidenti delle Commissioni Interni e Sanità replicano al movimento Rete che si era posto contro la convocazione delle prossime sessioni, accusandoli di privare l'opposizione del suo ruolo di controllo per non aver verificato la disponibilità dei Commissari e per non aver tenuto conto dell'assenza, già comunicata, del rappresentante di Rete in Commissione I. Su questo Mimma Zavoli replica parlando di voci secondo cui il collega "sarà assente per molto tempo. Se fosse vero - si chiede - pretende che il Paese aspetti il suo ritorno e che non convochi nel frattempo la Commissione?" Emmanuel Gasperoni, dal canto suo, rimarca di aver sempre sondato, dati e mail alla mano, la disponibilità dei Commissari, precisando però come stavolta le date della prossima sessione risultino una scelta obbligata per indisponibilità della sala del Consiglio in altre circostanze. Entrambi sottolineano infine l'importanza dei progetti di legge in discussione nei prossimi giorni e rilanciano lo strumento del dialogo pur rigettando con forza "le allusioni alla scarsa propensione democratica" loro mosse in maniera pretestuosa. "Pensiamo piuttosto - concludono - che utilizzando mezzucci e stratagemmi anti-democratici è forse intenzione delle opposizioni rallentare i lavori".