Adesso.sm: incontro Renzi-Moavero porterà altri frutti

Una visita proficua e positiva. Così la maggioranza commenta l'incontro di sabato tra il Ministro degli Esteri italiano Enzo Moavero Milanesi e il Segretario di Stato Nicola Renzi. Una visita ufficiale che mancava da 10 anni, sottolinea Adesso.sm, e che non solo ha rinnovato gli ottimi rapporti esistenti tra i due Paesi, ma ha gettato le basi per nuove collaborazioni. Lo stesso Moavero, ricorda la nota, ha sottolineato la convergenza di vedute non solo sotto l’aspetto degli accordi bilaterali, ma anche nel quadro del negoziato per l’Accordo di Associazione tra San Marino e l’Unione Europea, processo che l’Italia intende “accompagnare e facilitare”. Secondo la maggioranza, ci sono buone ragioni per credere che, nei prossimi mesi, si possa anche rivedere la convenzione del ’39 che nessuno, ad oggi, è riuscito a ridiscutere e che prevede questioni divenute oramai anacronistiche. Gli esiti dell'incontro, conclude la nota, sono "la risposta migliore a quanti, in questi mesi, hanno accusato governo e maggioranza di isolamento e mancato dialogo con l’Italia".