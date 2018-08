Estradizione evasi: richiesta in base alla Convenzione Europea del 1957

Segreteria agli Esteri: abrogate le precedenti disposizioni in materia e quindi anche quelle contenute nella Convenzione del 1939 tra Italia e San Marino

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la Giustizia interviene, con un comunicato ufficiale, per fornire alcune precisazioni relative ai provvedimenti adottati in seguito all’evasione dal Carcere dei Cappuccini dei detenuti Albano Ahmetovic e Achille Lia. Come noto quest'ultimo è stato fermato dalla Polizia di Forlì giovedì 23 agosto e rilasciato, non avendo alcuna pendenza penale in territorio italiano. La Segreteria agli Esteri poche ore prima aveva inviato all'Italia una richiesta per l'arresto e l'estradizione di entrambi gli evasi.

La richiesta – precisa la nota – è stata inoltrata a mente dell'articolo 12 della Convenzione Europea di estradizione del 1957, ratificata dall'Italia nel 1963 e da San Marino nel 2009. La convenzione abroga espressamente tutti i preesistenti trattati, convenzioni o accordi bilaterali vigenti in materia tra gli Stati. “Conseguentemente – afferma la Segreteria Affari Esteri - devono ritenersi abrogate le disposizioni in materia di estradizione contenute nella Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e Italia del 31 marzo 1939”.

La precisazione è un'implicita risposta alla tesi – sostenuta dalla difesa di Achille Lia - secondo la quale l'estradizione non sarebbe stata possibile perché in contrasto con l'articolo 16 della Convenzione di Buon Vicinato tra Italia e San Marino.

La Segreteria agli Esteri sottolinea che “non poteva e non può esimersi dal procedere con efficacia al perseguimento degli autori di una evasione dal carcere attuata con inaudite intimidazioni e violenze".



l.s.