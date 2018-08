Commissione Sanità: Pdl Dirigenza medica, passo avanti per risolvere emergenza

Santi rientra per spiegare la missione a Bologna

Il progetto di legge “Disciplina della dirigenza medica dell’Istituto per la Sicurezza Sociale”, al centro della seduta notturna della Commissione Sanità. I lavori si sono fermati al'articolo 12 e riprendono in mattinata.



Un provvedimento presentato dal Segretario Zanotti per l'assenza del collega alla Sanità, Franco Santi, in viaggio di rientro da Bologna.



Il progetto nasce dalle difficoltà di reperimento di personale medico specializzato nell'ospedale sammarinese, ha spiegato il Segretario di Stato. “Da più parti è emersa condivisione sulla necessità di un intervento normativo- ha detto - che potesse introdurre nuove regole per reperire professionità che non riusciremmo a reperire all'interno del nostro territorio”. Un Pdl che “detta le regole per l'assunzione e gestione del personale sanitario e sociosanitario e introduce una peculiarità- prosegue- il riconoscimento del ruolo dirigenziale per i medici”.



Da parte dei commissari a livello bipartisan il provvedimento è stato ritenuto un passo in avanti importante per tentare di dare una risposta al problema dell'emergenza medici all'Iss, non sono mancati però lo scetticismo per il raggiungimento dell'obiettivo e osservazioni critiche sui contenuti.



Nelle repliche, interviene anche il Segretario di Stato per la Sanità, spiegando il motivo della missione bolognese. Poi l'aula, in notturna, concluso il dibattito su Pdl ha iniziato l'esame dell'articolato.