Dalibor Riccardi deferito dalla giustizia sportiva: "Ho solo prestato soldi ad un amico per alcune puntate"

Il consigliere dovrà rispondere alla Commissione Disciplinare per aver scommesso e per omessa denuncia

Tra i deferiti dal Procuratore Federale Angela De Michele, per la vicenda “calcio scommesse”, anche il consigliere Dalibor Riccardi, ex capogruppo Psd, ora aderente al neo-movimento "ReS". Riccardi sarà dunque sottoposto al giudizio sportivo della Commissione Disciplinare che potrà valutare sue eventuali responsabilità, quale calciatore della Virtus all'epoca dei fatti. “Avevo solo prestato dei soldi ad un amico, circa 200 euro, per scommesse eseguite col mio account” riferisce il consigliere che aggiunge”: “nel 2016 non avevo mai giocato e neppure ero certo di essere tesserato. In ogni caso mi provoca un certo disagio, essere accostato a personaggi che alteravano i risultati”. Dalibor Riccardi è stato deferito dalla giustizia sportiva per aver scommesso e per non aver denunciato altri tesserati che scommettevano ma, ci ha riferito, “non c'è nessuna indagine penale sul mio conto”.