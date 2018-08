Ps: sulla scelta del nuovo direttore sanitario "qualcuno ha ingoiato amaro"

Il Partito Socialista interviene sulla nomina di Mara Morini a nuovo direttore Sanitario chiedendo se, dopo giorni di discussioni, sia stato determinante anche in questo caso il via libera di Alleanza Popolare che, per il PS, "esercita da ormai 12 anni il potere assoluto nella sanità" o se qualcuno ingoiato amaro per una scelta caldeggiata dal direttore generale e avvallata dal Segretario di Stato. Alla luce dei miseri risultati ad oggi ottenuti in campo sanitario, scrive il Partito Socialista, ci chiediamo se fosse proprio necessario dare ossigeno alla seconda fase della guida politica e tecnica del Direttore generale.