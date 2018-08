Toto Reggenza: certo Mirco Tomassoni (SSD), si ipotizza Luca Santolini per Civico 10

Si chiude il cerchio intorno ai prossimi Capitani Reggenti. In pole per Civico 10 c'è Luca Santolini mentre il gruppo consiliare di SSD ha già scelto all'unanimità: a salire sullo scranno più alto della Repubblica sarà Mirco Tomassoni. Per lui è la seconda Reggenza dopo aver ricoperto l'incarico il semestre 1º ottobre 2007- 1º aprile 2008. La sua nomina ebbe vasta eco sulla stampa italiana quale primo Capo di Stato disabile della storia della Repubblica.



Grande attivista del mondo del volontariato e fondatore dell'associazione Attiva-Mente, si appresta ad affrontare per la seconda volta questa sfida con l'entusiasmo e la determinazione che lo caratterizzano. “Una persona esperta – dice di lui il capogruppo di SSD Giuseppe Morganti – figura di riferimento anche per la serietà con cui si dovrebbe affrontare la vita politica”. Ad affiancarlo dovrebbe esserci Luca Santolini. Era già in lizza lo scorso semestre e sul suo nome ci sono pochi dubbi anche se manca ancora l'ufficialità. Civico 10 riunirà l'Assemblea probabilmente la prima settimana di settembre e scioglierà le riserve. Santolini, in vacanza in Grecia, tornerà a San Marino il 31. Nota di colore: a dicembre diventerà papà.



MF