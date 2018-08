Banche e Telecomunicazioni sul tavolo del governo. Raoul Chiaruzzi nuovo dg dell'Aass

Il Congresso di Stato ha adottato 4 decreti delegati che recepiscono alcune direttive relative agli impegni assunti con la Convenzione Monetaria del 2012. Si tratta, anticipa il Segretario alle finanze, dei sistemi di indennizzo degli investitori, le procedure di risarcimento e liquidazione delle istituzioni bancarie, il contratto di garanzia finanziaria. Con un decreto tutto dedicato alle telecomunicazioni, Andrea Zafferani ha creato l'Autorithy dedicata al settore di cui si parla da anni. Sarà composta da 3 membri, nominati dal Consiglio Grande e Generale, che dovranno avere le necessarie competenze tecniche.



"Spero, anticipa il Segretario alle telecomunicazioni, che la nomina arrivi il prima possibile. L'Autorithy potrà dire la sua su moltissimi temi, dalla determinazione delle tariffe alla definizione delle frequenze televisive". Nasce anche Netco, che dovrà gestire per lo Stato la rete telefonica, dal punto di vista tecnico-commerciale: sia quella mobile che nascerà, sia quella in fibra che è in corso di completamento. Sarà così garantito agli operatori che la utilizzeranno un buon servizio, mentre la proprietà della rete resta pubblica: ogni cespite infatti verrà ceduto all'Azienda dei servizi. E, a proposito di Aass, è stato nominato - con decorrenza 1 dicembre - il nuovo direttore: è Raoul Chiaruzzi, attualmente in carico all'Hera come responsabile impianti rifiuti industriali. Anche per il nuovo direttore sanitario dell'Iss Mara Morini, arriva l'ufficializzazione del Congresso di Stato. L'Esecutivo ha inoltre adottato il decreto legge che va a modificare le misure a sostegno della genitorialità e della cura della famiglia e rinnovato la convenzione con l'associazione volontari sammarinesi del sangue e degli organi.



Sonia Tura