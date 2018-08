Migranti: Trenta a Ue, cambiare regole porti Sophia

Salvini a Macron: 'Più di 40 mila respingimenti alle frontiere francesi con l'Italia dall'anno scorso, altro che solidarietà e accoglienza. Macron abbia il buon gusto di tacere'

Oggi a Vienna a riunione dei ministri della Difesa, dove l'Italia porta la proposta di rotazione dei porti di sbarco delle navi della missione Sophia, cosicché non sia più solo l'Italia a farsi carico del problema ma anche gli altri stati Ue.



"Nel 2015 ci siamo assunti la responsabilità politica di far nascere" la missione Sophia. "Allora si riteneva che l'azione in acque extra-territoriali sarebbe stata solo una prima fase. Le cose in Libia sono andate diversamente e la presenza di Sophia dura ormai da tre anni. Finora, come Italia, abbiamo da soli accolto tutti i migranti salvati. Questo non è più possibile, lo dico a nome del governo. Occorre cambiare le regole". E' un passaggio dell'intervento del ministro della Difesa Elisabetta Trenta alla riunione Ue.



Intanto Il ministro dell'interno e vicepremier Salvini contrattacca dopo le parole di ieri del presidente francese: "Più di 40 mila respingimenti alle frontiere francesi con l'Italia dall'anno scorso, altro che solidarietà e accoglienza. Macron abbia il buon gusto di tacere e non dare lezioni agli italiani". Chiedendosi se sia questa "l'Europa 'accogliente e solidale' di cui parlano Macron e i buonisti", Salvini invita Parigi a riaprire i confini e accogliere i rifugiati che aveva promesso

di prendere.