Ps: appoggeremo ricorso referendum per bloccare lesioni sovranità

Il Partito Socialista ribadisce l'appoggio al referendum, lanciato ieri anche dalla coalizione Democrazia in Movimento - "per bloccare ulteriori lesioni alla sovranità della Repubblica di San Marino, al suo stato sociale ed alla sua economia".



I socialisti tornano a puntare il dito sul Segretario di Stato alle Finanze che continua "imperterrito - scrivono - a illustrare a forze sociali ed economiche il suo “Piano di Stabilità”. In questi incontri disegna - sotto lo sguardo accondiscendente dei suoi colleghi di Governo - consapevolmente una situazione del Paese utile solo a giustificare le sue prossime mosse".



Riguardo all'autunno caldo il Ps si augura sia la volta buona "per vedere se stavolta, prevarrà nelle coscienze dei consiglieri di maggioranza uno scatto di orgoglio". "Il tempo degli spingi - bottone - conclude - è alle battute finali".