Riccardi: psd "scorretto e strumentale"

Non si è fatta attendere la risposta di Dalibor Riccardi al Psd. Il consigliere di ReS ribadisce di non avere mai tenuto, durante la sua attività agonistica alcun comportamento che avrebbe potuto alterare risultati sportivi e precisa di avere informato agli aderenti a Res di tutte le contestazioni mosse a mio carico, ricevendo unanime conforto, attestato di stima nonché di vicinanza e supporto.



Riccardi definisce "altamente scorretto e strumentale" il comunicato emesso dalla dirigenza del Psd. "Noto con estremo dispiacere, scrive, che le modalità con cui si faceva politica non sono per niente cambiate, produrre poco e parlare tanto molte volte a sproposito, mentendo e sapendo di farlo, povera e triste fine di un partito che per anni aveva invece gestito la propria azione politica in maniera diametralmente opposta".