Situazione carceri: nuovo incontro

Un nuovo vertice convocato dai Segretari agli Esteri, Interni e Territorio sulla situazione delle carceri, non solo a seguito della recente evasione di due degli ospiti della struttura dei Cappuccini, ma anche alla luce della disdetta del contratto di affitto della stessa.



Insieme ai funzionari, i responsabili di Governo hanno affrontato i punti relativi alle criticità della struttura, al contratto di locazione, ai provvedimenti da adottare per assicurare la migliore prosecuzione dei servizi – comunica il Governo – “nonché le valutazioni in merito al progetto del nuovo carcere che – assicura l'esecutivo – si vuole realizzare nei tempi più brevi”.



Comunicato stampa