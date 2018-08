Antenne e fibra: presentato alla stampa il decreto su Authority e new-company

Presentate le novità per il settore delle telecomunicazioni a San Marino. Il Segretario di Stato Andrea Zafferani ha illustrato alla stampa il decreto delegato che porterà alla nascita della nuova authority per il settore, insieme alla new company che gestirà la rete mobile e la fibra dello Stato.



L'autorità si occuperà di garantire la "migliore concorrenza", ha spiegato Zafferani, sia per chi già opera nel comparto sia per i nuovi operatori. La new company si chiamerà "Public NetCo S.p.A." e sarà di proprietà pubblica. Nei mesi scorsi si era parlato, invece, di una possibile quota in capo al colosso cinese ZTE che resta partner tecnologico della Repubblica.



In merito ai tempi per la costituzione di entrambi gli organismi, si attende un primo confronto tra Segreteria di Stato alle Telecomunicazioni e gruppi consiliari fissato per l'11 settembre.



mt



Nel video, l'intervista al Segretario di Stato alle Telecomunicazioni, Andrea Zafferani