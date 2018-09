Futuro del sistema bancario: il segretario Celli al Tg San Marino



L'intervista integrale



Ipotesi di fusione fra istituti di credito, ultimi decreti in campo finanziario, stagione referendaria. Ospite al Tg San Marino, il segretario alle Finanze, Simone Celli, fa il punto sui temi caldi del momento, in campo finanziario.

“Il consolidamento del sistema è indispensabile e inevitabile. L'ipotesi di aggregazione fra istituti per favorire questo processo – dice Celli - era esplicitata già nel programma elettorale di questa maggioranza”.