Adesso.sm sui dati economici di luglio: "Economia in ripresa"

La maggioranza interviene invece sui dati economici di luglio parlando di “un'economia in ripresa”. Rispetto allo stesso mese del 2017, sottolinea Adesso.sm, ci sono 700 occupati in più, pari ad una crescita occupazionale del 4,5%. Contemporaneamente, prosegue la maggioranza, la disoccupazione continua a calare e “una parte significativa dei posti di lavoro creati sta andando a beneficio dei residenti”.



In merito al dato sul numero di imprese in diminuzione, Adesso.sm spiega che, allo stesso tempo, crescono quelle con più dipendenti. Nella nota della maggioranza vengono elencate, poi, le azioni necessarie per rendere più competitivo il sistema, dall'equilibrio dei conti pubblici alla stabilità del sistema finanziario, fino alle telecomunicazioni. Il 7 settembre sarà avviato il “tavolo per lo sviluppo” con le forze sociali.



mt



Leggi il comunicato integrale