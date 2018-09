San Marino-Arbe: firmata la Carta di Gemellaggio

50 anni di vicinanza tra i due luoghi celebrata, oggi, con l'atto ufficiale a palazzo Begni.

La firma rafforza un legame già esistente, tra due luoghi solo apparentemente lontani. L'isola di Arbe e il Monte Titano: il punto di partenza e quello di arrivo del Santo Marino. Sono passati 50 anni dal primo gemellaggio con Arbe. Oggi quella vicinanza si rinnova, a palazzo Begni, con rappresentanti politici croati e sammarinesi. Dopo la firma, lo scambio di doni, tra il sindaco di Arbe, Nikola Grgurić, e il capitano di Castello di Città, Maria Teresa Beccari. Presenti anche esponenti del Governo: i segretari di Stato Guerrino Zanotti e Augusto Michelotti.



Ma nei giorni di visita della delegazione non ci sono solo momenti ufficiali, perché gli ospiti, in queste ore, sono stati accompagnati in un tour del centro storico, con momenti dedicati al gusto e ai prodotti tipici e approfondimenti culturali. Domani assisteranno, per tutta la giornata, alla festa del Santo Patrono, con udienza dalla Reggenza. Il loro viaggio arriva a distanza di alcuni mesi da quello delle istituzioni sammarinesi ad Arbe, nel giugno scorso.



Nel tardo pomeriggio di oggi, l'inaugurazione della mostra “Sia indistruttibile il ponte tra l'isola e il Monte”, con documenti, ricordi e testimonianze al museo San Francesco. All'interno, la proiezione dello speciale di Rtv dedicato alla visita di giugno.



Mauro Torresi