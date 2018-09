Internazionalizzazione e Ue: Corpo diplomatico e consolare in udienza dalla Reggenza

I Capi di Stato hanno ricevuto in udienza i rappresentanti del Corpo diplomatico e consolare sammarinese, in Repubblica per l'annuale incontro con la Segreteria di Stato agli Esteri. Durante l'udienza, avvenuta ieri pomeriggio, la Reggenza ha ringraziato i rappresentanti della Repubblica per il loro impegno fuori dai confini e ha parlato dei cambiamenti in atto in terra sammarinese, in campo economico e sociale.



Riferimenti anche all'internazionalizzazione e al percorso di associazione all'Unione europea. "Scelte importanti che richiedono il sostegno e la condivisione di tutte le componenti della società civile - hanno affermato i Capitani Reggenti - in particolare di coloro che rappresentano la nostra realtà nel contesto internazionale". Oggi più che mai, per la Reggenza, c'è la necessità di "rilanciare e potenziare il legame di collaborazione con il Corpo diplomatico e consolare.



