3 settembre: gli auguri del presidente Mattarella

Il messaggio è stato reso noto dall'Ambasciata d'Italia

"In occasione della festa nazionale di San Marino mi è gradito esprimere all'antica Repubblica e ai suoi cittadini le più cordiali felicitazioni". Inizia così il messaggio augurale del presidente Sergio Mattarella ai Capitani Reggenti. Ricorda come "l’intensità dei nostri rapporti, alimentata quotidianamente dagli stretti legami tra le nostre comunità, trova ulteriore conferma nel convinto sostegno che l'Italia offre al percorso di avvicinamento di San marino all'unione europea".



Mattarella ringrazia i Capi di Stato per la vicinanza dimostrata in occasione del crollo del Ponte di Genova, e rinnova a Stefano Palmieri e Matteo Ciacci e "all'amico popolo sammarinese i miei migliori auguri di benessere".