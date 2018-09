3 settembre: nel messaggio di Sergio Mattarella il sostegno italiano all'avvicinamento all'UE

L'Italia sostiene San Marino nel percorso di avvicinamento all'Unione Europea. La vicinanza tra i due Paesi è stata espressa direttamente dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio di auguri per il 3 settembre.



Mattarella esprime le sue felicitazioni per la festa nazionale sammarinese. Al tempo stesso, fa riferimento all'intensità dei legami tra le due comunità che, scrive, "trova ulteriore conferma nel convinto sostegno che l'Italia offre al percorso di avvicinamento" di San Marino all'Ue.



Il capo dello Stato ringrazia poi il Titano per le espressioni di vicinanza pervenute in occasione del crollo del ponte di Genova.



Diversi i messaggi di auguri per la festa della Repubblica inviati da altre istituzioni e personalità da tutto il mondo, anche tramite i social network.



mt