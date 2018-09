Siria: monito Trump ad Assad, non provochi nuova tragedia

Il presidente Usa Donald Trump su Twitter lancia un monito al regime di Assad e un appello a non provocare una nuova tragedia umanitaria in Siria. 'Il presidente Bashar al Assad non dovrebbe attaccare sconsideratamente la provincia di Idlib in Siria. E russi e iraniani farebbero un grave errore umanitario nel prendere parte a questa possibile tragedia umana. Centinaia di migliaia di persone potrebbero essere uccise. Non facciamo che questo accada!'. Mosca, intanto, invita l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche a non trascurare i rapporti su un possibile 'provocatorio' uso di armi chimiche a Idlib.





President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!