Adesso.sm: sanità, istruzione e spending review al centro dell'appuntamento "A porte aperte"

Tornano le serate “A porte aperte”, organizzate dalla maggioranza. Questa sera alle 21, nella sala Ex International di Borgo Maggiore, saranno approfondite in particolare le tematiche della sanità ed istruzione, con i Segretari di Stato Franco Santi e Marco Podeschi che illustreranno provvedimenti e novità che riguardano i due settori. Mentre il Segretario di Stato per gli Affari Interni Guerrino Zanotti parlerà del programma di revisione della spesa pubblica e fornirà qualche dettaglio sul progetto di legge sul trattamento dei dati personali.